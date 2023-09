US Open: Novak Djokovic spielt gegen Ben Shelton

Ben Shelton darf heute sicherlich auf die Unterstützung der Fans in New York zählen. Für den 20-jährigen US-Amerikaner spricht auch der Überraschungseffekt: Seine harten Aufschläge dürften für Djokovic schwer zu lesen sein, haben sich die beiden doch noch nie gegenübergestanden. Ausserdem kommt hinzu, dass Djokovic «nur» drei seiner 23 Grand-Slam-Titel in New York gewonnen hat. Das US Open ist also nicht das Lieblingsturnier des 36-Jährigen!