US Open: Novak Djokovic steht gegen Daniil Medwedew im Final

Novak Djokovic kann am Sonntag mit einem Sieg gegen Daniil Medwedew seinen 24. Grand-Slam-Titel gewinnen. Die Partie ist ein Revival des US-Open-Finals 2021, in welchem der Russe siegte.

US Open : «10 Mal besserer Djokovic» will Final-Trauma gegen Medwedew besiegen

Mit diesem Punktgewinn sicherte sich Novak Djokovic den Finaleinzug gegen Ben Shelton. Sr

US-Open-Final: Darum gehts Im US-Open-Final duellieren sich Novak Djokovic und Daniil Medwedew.

2021 behielt der Russe im direkten Finalduell die Oberhand.

Nun will der Serbe seinen 24. Grand-Slam-Titel holen.

Djokovic peilt Revanche für 2021 an

In 14 Duellen gewann Novak Djokovic neun Mal gegen Daniil Medwedew, doch 2021 kassierte er gegen den Russen im US-Open-Final eine der bittersten Niederlagen seiner Karriere. Der Mann aus Belgrad hielt dem Druck für einmal nicht Stand und verpasste es damals, als erster Mann seit Rod Laver 1969 alle vier Grand-Slam-Turniere in einem Kalenderjahr zu gewinnen. «Als ich ihn hier geschlagen habe, habe ich es geschafft, besser als ich selbst zu spielen», sagt Medwedew nun zwei Jahre später nach dem Halbfinalsieg gegen Carlos Alcaraz. Der 27-Jährige warnt aber und erklärt, Djokovic ziehe aus Niederlagen immer sehr viel Motivation. «Wenn Novak verliert, ist er danach nie mehr derselbe. Es ist einfach eine andere Mentalität. Deshalb hat er 23 Slams», so Medwedew, der anfügt, dass sein Gegner am Sonntag «zehnmal besser» sein werde als 2021.

Novak Djokovic will am Sonntag erneut Geschichte schreiben. AFP

Djokovics schlechte Final-Bilanz in New York und der Court-Rekord

Zum zehnten Mal steht Djokovic am US Open im Final, doch seine Endspiel-Bilanz am Big Apple ist für seine Verhältnisse mager. In seinen neun bisherigen Final-Teilnahmen verlor er sechs Mal. Bloss 2011, 2015 und 2018 konnte er den Titel holen. Triumphiert er 2023, würde er mit seinem vierten Erfolg in New York gleichziehen mit den 24 Grand-Slam-Titeln von Margaret Court bei den Frauen.

Zofft sich Medwedew wieder mit dem Publikum?

Medwedew hat mit dem Publikum am US Open seit Jahren eine sehr spezielle Beziehung. Immer wieder legt er sich mit Fans an. So auch dieses Jahr, als er schon in der ersten Runde die Fassung verlor und eine Zuschauerin nach Zwischenrufen von ihr als «dumm» beschimpfte. Gegen Alcaraz nervte sich der 27-Jährige vor allem zum Spielende hin ebenfalls ab Geräuschen aus dem Stadion, die ihn beim Aufschlag irritierten. Hinterher sagte er beim Platzinterview: «Das Publikum war grossartig... Bis auf ein paar Spanier. Aber ich habe ihnen einen Gefallen getan, sie können jetzt schlafen gehen.» Es wird spannend zu sehen sein, wen die Mehrheit der Fans am Sonntag unterstützt.

Setzt Djokovic zum «Fisch-Jubel» an?

Für viel Diskussionsstoff sorgte Djokovics Aktion nach dem verwandelten Matchball im Halbfinal, als er den «Telefon-Jubel» von Gegner Ben Shelton imitierte. Cooler Move vom Serben sagten die einen Beobachter, die anderen kritisierten das Ganze als Arroganz-Anfall. Auf Social Media spekulieren nun einige Fans leicht scherzhaft darüber, ob Djokovic bei einem Final-Sieg Medwedews «toten-Fisch-Jubel» nachahmen würde. 2021 verblüffte der Russe mit jenem Jubel aus dem Computerspiel «Fifa» die Tennis-Welt.

Daniil Medwedew zelebrierte seinen US-Open-Jubel mit einem kuriosen Jubel. IMAGO/USA TODAY Network

Welche Promis sitzen am Sonntag im Stadion?

Bereits in der ersten Runde liessen sich Barack und Michelle Obama im Arthur Ashe Stadium blicken. Auch in den darauffolgenden Partien waren etwa Schauspieler Ben Stiller sowie Musik-Stars wie Justin Bieber oder J Balvin auf den Zuschauerrängen. Die Halbfinal-Partien liessen sich Rock-Ikone Jon Bon Jovi oder Football-Legende Tom Brady nicht entgehen. Letzter verpasste das Spiel Djokovics zwar, besuchte den Serben danach aber noch mit seinen Kindern persönlich. Man darf gespannt sein, welche Promis am Sonntag alle vor Ort sind.

Tom Brady schaute sich den Halbfinal von Carlos Alcaraz gegen Daniil Medwedew im Stadion an. Novak Djokovic besuchte er hinterher mit seinen Kindern. AFP

Bepackter Sport-Sonntag für Serbien

Sportbegeisterte Menschen aus Serbien kommen am Sonntag voll auf ihre Kosten. Die Basketball-Nationalmannschaft verlor jedoch den WM-Final gegen Deutschland 77:83. Ebenfalls spielte das Volleyball-Nationalteam im EM-Achtelfinal gegen Tschechien und am Abend folgt die EM-Quali-Partie der Fussballer in Litauen sowie das Highlight mit dem US-Open-Final von Nationalheld Djokovic.

Wer gewinnt das US Open? Daniil Medwedew. Novak Djokovic.