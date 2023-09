US Open 3. Runde: Stan Wawrinka verliert gegen Jannic Sinner

In der 3. Runde des US Open traf Stan Wawrinka auf Jannik Sinner. Der Schweizer versuchte alles, am Ende gab es jedoch eine Niederlage gegen die Weltnummer sechs.

Hier gewinnt Sinner gegen Wawrinka. SRF

Das musst du wissen

Stan Wawrinka (ATP 49) spielte am späten Samstagabend (Schweizer Zeit) gegen Jannik Sinner (ATP 6). Es war ein Duell der Generationen. Wawrinka ist 38 Jahre alt, Sinner 22. Der Schweizer sagte dazu vor der Partie: «Ich fühle mich alt, aber immer noch gut.» Zum Duell gegen Sinner meinte er weiter: «Das wird nicht nur physisch, sondern auch einfach vom Tennisniveau her eine gewaltige Herausforderung.»

2023 trafen Wawrinka und Sinner schon zwei Mal aufeinander. Sinner siegte in Rotterdam und in Indian Wells jeweils in zwei Sätzen. Wawrinka: «Er hat mich zweimal in den Arsch getreten. Aber ich spiele deutlich besser als damals.» Nun, damit lag der Schweizer richtig. Wawrinka lieferte Sinner einen grossen Kampf. Besonders im dritten Satz sah es zeitweise nach einem möglichen Sieg aus. Doch Sinner schaffte die Wende und gewann in vier Sätzen mit 6:3, 2:6, 6:4, 6:2.

Getty Images via AFP

Der bessere Spieler

Jannick Sinner. Die Weltnummer sechs wurde vom Schweizer Altmeister gefordert, und wie! Doch der Top-10-Spieler zeigte, weshalb er als Mitfavorit auf den US-Open-Titel gehandelt wird. Der 22-Jährige machte kaum einen Fehler und überzeugte durch mehrere Zauberschläge. Und: Nachdem der Schweizer sich den zweiten Satz schnappte und es im dritten Satz teilweise so aussah, dass Wawrinka die Partie drehen würde, bewahrte er Ruhe. Am Ende war der Erfolg für Sinner absolut verdient.

So spielte Stan Wawrinka

Lange kämpfte Wawrinka, im vierten Satz war der Widerstand des Schweizers jedoch allmählich gebrochen. Fortan ging es schnell. Wawrinka darf jedoch stolz sein. Besonders zu Beginn der Partie überzeugte der 38-Jährige, er verlangte dem Favoriten alles ab.

Das Tribünen-Gezwitscher

Das Publikum war klar auf der Seite des Schweizers. Bei jedem Punktgewinn feierten die Menschen Stan Wawrinka, viele hatten auch ein «Stan-the-Man»-Shirt an. Am Ende nützte all das jedoch nichts. Für Aufsehen sorgte auch ein Disput von Wawrinka nach dem ersten Satz. So beschwerte er sich nach diesem beim Referee über die langen Pausen von Sinner nach jedem Ballwechsel. Der Schiri wollte jedoch nichts von den Worten Wawrinkas wissen.