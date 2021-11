Vor Gericht auf «schuldig» plädiert : US-Paar ergaunerte mit falscher Story von Obdachlosem 400’000 Dollar

Die Story ging um die Welt: Ein obdachloser Veteran schenkte einer Frau seine letzten 20 Dollar, als ihr das Benzin ausgegangen war, und sie und ihr Freund gaben es ihm dank Spenden tausendfach zurück. Doch die Story war erfunden. Nun bekannte sich der Urheber schuldig.

«Paying it Forward» – zu deutsch: das Gute weitergeben – hiess die Kampagne, die Mark D’Amico (42) und seine Exfreundin Katelyn McClure 2017 für den obdachlosen Armeeveteranen Johnny Bobbitt Jr. ins Leben riefen. Dazu stellten sie eine rührselige Geschichte, wie McClure an einem kalten Novemberabend auf der Interstate 95 in Philadelphia das Benzin ausgegangen war und Bobbitt ihr seine letzten 20 Dollar gab, um weiterfahren zu können. Dazu stellten sie ein Bild von McClure und Bobbitt auf dem Highway und später nochmal eines aller drei Involvierten, wie sie glücklich in die Kamera schauen, online. Kein Wunder: Mit ihrer Spendenkampagne, die angeblich der Resozialisierung von Bobbitt dienen sollte, häufte das Trio dank 14’000 grossherzigen Gönnern über 400’000 Dollar an. Als Spendenziel waren 10’000 Dollar angepeilt worden.