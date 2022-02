Regierung beschlagnahmt Geld : US-Paar versuchte, Bitcoin-Milliarden aus Hack zu waschen – verhaftet

Der Hack auf eine Kryptowährungs-Plattform im Jahr 2016 ist aufgeklärt: Die US-Justiz hat ein Paar verhaftet, das mutmasslich das Geld waschen wollte. Beim Raub erbeuteten die Hacker 71 Millionen Dollar – heute sind die Coins 4,5 Milliarden wert.

Die US-Behörden haben gestohlene Bitcoins im Rekordwert von 3,6 Milliarden Dollar (knapp 3,3 Milliarden Euro) beschlagnahmt, die 2016 bei einem Hackerangriff entwendet worden waren. Das Justizministerium gab am Dienstag die Festnahme eines Ehepaares in New York wegen des Vorwurfs der Geldwäsche mit der Kryptowährung bekannt. Die beiden Festgenommenen, laut dem US-Justizministerium der gebürtige russische Unternehmer Ilya Lichtenstein (34) und seine Frau Heather Morgan (31), hätten versucht, die gestohlenen Bitcoins durch ein «Labyrinth an Kryptowährungs-Transaktionen» zu waschen.