Russland-Sanktionen – US-Parlamentarier verlangen Dokumente von der Credit Suisse 

Die Vorsteherin des zuständigen Finanzausschusses im Parlament, Carolyn B. Maloney, richtete einen Brief an CS-Chef Thomas Gottstein.

Der Credit Suisse könnten neue Turbulenzen aus den USA drohen. Gemäss eigenen Aussagen hat sie zwar alle Regeln im Bezug auf die internationalen Sanktionen gegen den Kreml und seine Unterstützer eingehalten, doch in Washington traut man der Sache offenbar nicht ganz. Wie das «Wall Street Journal» berichtet, hat der zuständige Finanzausschuss des US-Parlaments einen Brief an CS-Chef Thomas Gottstein gerichtet, in dem dessen Vorsteherin und ihr Stellvertreter die Bank um die Herausgabe von Dokumenten im Zusammenhang mit der Finanzierung von Jachten und Flugzeugen russischer Oligarchen bitten.

Credit Suisse äussert sich nicht zur US-Anfrage

Den Amerikanern geht es offenbar darum, herauszufinden, ob die Bank ihre Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit den internationalen Sanktionen eingehalten hat. Dem CS-Hauptsitz am Paradeplatz in Zürich wurde in einem Brief, den unter anderem die Vorsteherin des Ausschusses, die Demokratin Carolyn B. Maloney aus dem Bundesstaat New York, unterzeichnet hat, mitgeteilt, dass die Bank bis zum 11. April Zeit habe, um die Daten nach Washington zu übermitteln. Gemäss Angaben des «Wall Street Journal» wollen die Amerikaner Daten, die bis ins Jahr 2017 zurückgehen, einsehen.