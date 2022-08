New Mexico : US-Polizei ermittelt nach Mordserie mit 4 muslimischen Opfern

Vier Mordfälle an muslimischen Männern seit November 2021 könnten zusammenhängen. Motiv und Täter sind noch unklar, es wird ein Hassverbrechen vermutet.

1 / 3 In New Mexico wurde der vierte aus Asien stammende Muslim seit November 2021 ermordet aufgefunden. IMAGO/ZUMA Wire Ahmad Assed, der Präsident einer muslimischen Bürgerrechtsorganisation, ist zutiefst bestürzt. IMAGO/ZUMA Wire Die Organisation setzte eine Belohnung von 15’000 Dollar für Hinweise zur Tat aus. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts In New Mexico wurde am Freitag ein aus Asien stammender Muslim ermordet aufgefunden.

Er ist der vierte Muslim asiatischer Herkunft, der seit November 2021 getötet wurde.

Noch ist unklar, ob die Morde in Verbindung stehen – die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei im US-Bundesstaat New Mexico hat nach Morden an vier muslimischen Männern die Ermittlungen aufgenommen. Zuletzt wurde in der Nacht zum Freitag ein aus Asien stammender junger Muslim ermordet aufgefunden, wie die Polizei in Albuquerque am Samstag (Ortszeit) mitteilte. Es bestehe der Verdacht, dass es eine Verbindung zu drei weiteren Morden aus dem letzten Jahr gebe, bei denen die Opfer ebenfalls aus Asien stammten.

Zwei der Opfer wurden Anfang August und Ende Juli umgebracht, ein weiterer Mann wurde bereits im November getötet. Die Behörden könnten noch nicht sagen, ob es sich bei den Morden um Hassverbrechen handle, solange sie nicht wissen, wer die Taten beging und was das Motiv war, wie ABC News berichtet.

«Albuquerque steht am Abgrund»

New Mexicos Gouverneurin Michelle Lujan Grisham verurteilte die «gezielten Tötungen muslimischer Bewohner von Albuquerque» als «zutiefst empörend und nicht tolerierbar». Eine muslimische Bürgerrechtsorganisation setzte eine Belohnung von 15’000 Dollar für Hinweise zur Tat aus. «Unsere Gemeinschaft ist am Boden zerstört, wie Sie sich vorstellen können», sagte Ahmad Assed, der Präsident des Islamic Center of New Mexico, gegenüber ABC News.

Der Bürgermeister Albuquerques, Tim Keller, «trauert mit allen, die von diesen Gräueltaten betroffen sind», schreibt er auf Twitter und ruft dazu auf, Informationen zu den Mordfällen an die Polizei zu melden. «Albuquerque steht gerade am Abgrund» heisst es in seinem Statement. «Wir verurteilen diese sinnlosen Morde und stehen an der Seite unserer muslimischen Gemeinschaft gegen Intoleranz und Gewalt in jeder Form», schreibt er.

