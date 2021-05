Verdacht auf Menschenschmuggel - US-Polizei findet 91 Menschen in Wohnhaus

Aufgrund eines Hinweises von Donnerstag fand die Polizei in Houston 91 Menschen in einem Wohnhaus.

Nachdem die Polizei in Houston in der Nacht auf Freitag einen anonymen Hinweis zu Menschenschmuggel erhalten hatte, verbrachte sie gemäss dem US-Fernsehsender «KPRC 2» eine ganze Nacht, um den Ort ausfindig zu machen und ein Spezialteam zusammenzustellen. Am Freitagabend fand die SWAT-Einheit dann 91 Menschen in einem Wohnhaus im Südwesten Houstons vor. Einige von ihnen zeigten Symptome von Covid-19 und klagten über Hunger.