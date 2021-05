Vorwürfe «nicht sexueller Natur» : US-Polizei spricht Haftbefehl gegen Marilyn Manson aus

Während eines Konzerts spuckt Marilyn Manson in eine Kamera. Die Behörden sehen eine Körperverletzung der Kamerafrau vorliegen und suchen nach dem umstrittenen Rockstar.

Es ist nur der letzte Vorfall in einer Reihe von Vorwürfen an den umstrittenen Künstler.

Gegen den US-Schockrocker Marilyn Manson (52) liegt nach Angaben der Polizei in Gilford (US-Staat New Hampshire) ein Haftbefehl wegen Vorwürfen von Körperverletzung vor. Dies gehe auf einen Vorfall mit einer Kamerafrau bei einem Konzertauftritt des Rockers im August 2019 in Gilford zurück, teilte die Behörde am Dienstagabend (Ortszeit) auf ihrer Facebookseite mit. Manson sei bis jetzt nicht nach New Hampshire zurückgekehrt, um sich zu stellen. Es drehe sich nicht um Vorwürfe «sexueller Natur», teilte die Polizei mit, ohne aber weitere Details zu nennen. Gemäss Angaben der Polizei kann die Tat mit einer Haftstrafe von bis zu einem Jahr sowie einer Busse von 2000 US-Dollar bestraft werden.