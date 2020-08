Präsidentschaftswahlen in den USA US-Post-Chef: Sind auf Briefwahl vorbereitet

Louis DeJoy versicherte vor dem Senatsausschuss, dass per Brief abgegebene Stimmen bei der US-Präsidentschaftswahl «sicher und rechtzeitig» ankommen würden.

Der US-Post-Chef Louis DeJoy bei der Video-Anhörung des Senatsausschusses. Er versicherte, dass alle per Brief eingereichte Wahlstimmen «sicher und rechtzeitig» zugestellt werden.

Er wolle der amerikanischen Öffentlichkeit versichern, dass die Post in der Lage sei, per Brief abgegebene Stimmen «sicher und rechtzeitig zuzustellen», sagte DeJoy am Freitag bei einer Anhörung in einem Ausschuss des US-Senats. «Das ist unsere heilige Pflicht.» Die Post werde Stimmzettel bevorzugt bearbeiten, betonte DeJoy.