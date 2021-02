US-Präsident Joe Biden will vorläufig die von seinem Vorgänger Donald Trump angeordnete Truppenverringerung in Deutschland stoppen. Wie das Weisse Haus am Donnerstag mitteilte, soll die Massnahme eingefroren werden, während das Verteidigungsministerium eine globale militärische Bestandsaufnahme vornimmt, teilte Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan vor einem Besuch des Präsidenten im Aussenministerium mit.