Steuererklärung veröffentlicht : US-Präsident Biden verdient 600’000 Dollar jährlich

Mit der Veröffentlichung ihrer Steuererklärung knüpfen die Bidens an eine jahrzehntealte Tradition der US-Präsidenten an, die ihr Vorgänger Donald Trump unterbrochen hatte. Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Ehemann Doug Emhoff gaben ihrerseits ein Jahreseinkommen von 1,6 Millionen Dollar an. Darauf bezahlten sie 523’371 Dollar Einkommenssteuer, was einem Steuersatz von 31,6 Prozent entspricht.