Angeschaltetes Mikrofon : US-Präsident Joe Biden beleidigt Fox-News-Reporter

US-Präsident Joe Biden ist wegen eines noch angeschalteten Mikrofons bei einer vulgären Beschimpfung eines Journalisten erwischt worden. «Stupid son of a bitch», sagte Biden am Montag im Weissen Haus über den Reporter Peter Doocy, wie auf Aufnahmen zu hören ist.

Biden nannte ihn daraufhin einen «Stupid son of a bitch» auf Deutsch «Hurensohn».

Der amerikanische Fox-News-Reporter Peter Doocy hatte Biden zum Ende einer Pressekonferenz beim Herauslaufen gefragt, ob die hohe Inflation in den USA seiner demokratischen Partei bei den Kongress-Zwischenwahlen im November schaden könnte. «Was für ein grossartiger Pluspunkt, mehr Inflation», sagte der noch an seinem Pult stehende Biden daraufhin sarkastisch mit leiser Stimme. «Was für ein dummer Hurensohn.»

Biden verwendete dabei den Ausdruck «stupid son of a bitch». «Son of a bitch» gilt in den USA als weniger schlimme Beleidigung als die wörtliche deutsche Übersetzung «Hurensohn». Bidens Äusserungen waren auf den Aufnahmen klar zu vernehmen.