Rede vor dem Kongress : US-Präsident Joe Biden stellt seine Reformpläne vor

In der Nacht auf Donnerstag hält US-Präsident Joe Biden seine erste Rede vor dem US-Kongress.

Getty Images via AFP/Tasos Katopodis

In seiner ersten Rede vor dem US-Kongress will Präsident Joe Biden am Mittwochabend weitreichende Reformpläne für die Familienpolitik vorstellen. Finanziert werden soll das 1,8 Billionen Dollar teure Familienprogramm unter anderem durch eine Anhebung des Spitzensteuersatzes, wie ein Regierungsvertreter vorab erklärte. «Der Präsident wird eine Reihe von Massnahmen vorschlagen, um sicherzustellen, dass die wohlhabendsten Amerikaner die Steuern zahlen, die sie schuldig sind.»