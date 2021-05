Anders als Trump : Joe Biden veröffentlicht seine Steuererklärung

Im 2020 hat der US-Präsident zusammen mit seiner Frau rund 600.000 Dollar verdient. Vorgänger Trump hatte seine finanziellen Verhältnisse geheimgehalten.

US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill haben im vergangenen Jahr gut 600.000 Dollar verdient. In ihrer am Montag veröffentlichten Steuererklärung für 2020 gaben Biden und seine Frau, die als College-Lehrerin arbeitet, ein Bruttojahreseinkommen von 607.336 Dollar an. Sie zahlten demnach 157.414 Dollar an Einkommensteuern auf Bundesebene, was einem Steuersatz von 25,9 Prozent entspricht. Weitere 28.794 Dollar zahlten sie in ihrem Heimatstaat Delaware.