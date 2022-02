Falsche Wortwahl – US-Priester hat 20 Jahre lang Tausende von ungültigen Taufen durchgeführt

Die Änderung eines einzelnen Wortes mag als nicht besonders schwerwiegend erscheinen. Aber die Verwendung von «wir» anstelle von «ich» durch einen katholischen Priester während seiner zwei Jahrzehnte währenden Amtszeit hat massive Folgen. Denn nun sind Tausende von Taufen, die Andres Arango in mehreren Gemeinden in zwei Ländern durchgeführt hat, ungültig. Betroffen sind sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch abgehaltene Taufzeremonien.

«Habe regelmässig eine falsche Formel verwendet»

Ungültige Taufe macht auch spätere Eheschliessungen ungültig

Und die Haltung seitens des Bischofs und des Vatikans ist hart: «Das Problem bei der Verwendung des Wortes ‹wir›, ist, dass es nicht die Gemeinschaft ist, die eine Person tauft, sondern Christus, und er allein, der allen Sakramenten vorsteht, und so ist es Christus Jesus, der tauft», sagte Bischof Olmstead in einer Erklärung. «Niemand, auch kein Priester, darf eigenmächtig etwas in der Liturgie hinzufügen, entfernen oder verändern», sagte er. «Im schwersten Fall kann die Fehlleistung das Sakrament selbst ungültig machen.»

Pfarrer Arango bleibt ein «Priester in gutem Ruf»

In einem öffentlichen Brief möchte Arango nun Betroffenen helfen, sich nachträglich gültig taufen zu lassen: «Auf der Website der Diözese Phoenix finden Sie einen Brief von Bischof Olmsted zu diesem Thema und einen Link zu einem Formular, in dem Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten angeben können, wenn Sie glauben, von mir getauft worden zu sein, damit die Diözese den Prozess der Taufe aller Betroffenen einleiten kann.» Er möchte «den Missstand beheben und alle Betroffenen heilen», schreibt Arango weiter.