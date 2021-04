«Gefahr für Kinder» - US-Privatschule will Lehrer entlassen, die sich impfen lassen

Geimpfte könnten eine Gefahr für die Schüler darstellen, so die Begründung.

Wer sich dennoch impfe, riskiere seine Anstellung an der Schule.

Eine Privatschule in Miami ermutigt die Lehrerschaft nicht zu Covid-19-Impfung.

Die «Centner Academy» ist eine neue, aber teure Privatschule in Miami: Letzten September gründet und im poschen Design-Distrikt gelegen, bietet sie für jährlich 30’000 Dollar Klassen vom Kindergarten bis zur Oberstufe an, um dort die «leaders of tomorrow» auszubilden, wie es auf der Homepage heisst.