Trump-Unterstützer : US-Radiomoderator Rush Limbaugh ist tot

Der erzkonservative Radiomacher, Verschwörungstheoretiker und grosse Unterstützer von Ex-Präsident Donald Trump ist im Alter von 70 Jahren an Lungenkrebs gestorben.

Trump verlieh ihm während seiner Rede zur Lage der Nation im US-Repräsentantenhaus die Freiheitsmedaille. Sie wurde ihm von der damaligen First Lady Melania umgelegt.

Galt in den USA als der einflussreichste Moderator unter konservativen Radiomachern: Rush Limbaugh. (Archivbild)

US-Radiomoderator Rush Limbaugh ist im Alter von 70 Jahren an Lungenkrebs gestorben.

Der erzkonservative US-Radiomoderator Rush Limbaugh ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie am Mittwoch im Onlinedienst Facebook mit. Der Verschwörungstheoretiker und grosse Unterstützer von Ex-Präsident Donald Trump hatte im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass er an Lungenkrebs erkrankt sei. Trump bezeichnete ihn in einem Telefonat mit dem Sender Fox News als «grossartigen Gentleman».