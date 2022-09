Los Angeles: US-Rapper beim Waffel-Essen mit Freundin erschossen

US-Rapper PnB Rock wurde in der Nacht auf Montag in einem Restaurant in Los Angeles erschossen. Wie US-Medien berichten, wurde er mit mehreren Schusswunden ins Spital gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Fotos aus dem Restaurant geteilt

PnB Rock machte sich vor allem Ende der 2010er-Jahre mit zwei Alben «Catch these Vibes» und «TrapStar Turnt PopStar» einen Namen. 2019 arbeitete er unter anderem mit Ed Sheeran und Chance the Rapper für «Cross Me» zusammen. Am 2. September hatte er seinen neuesten Son «Luv Me Again» veröffentlicht.