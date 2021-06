Wegen Todschlag angeklagt - US-Rapper Lil Loaded mit nur 20 Jahren gestorben

Über die genaue Todesursache sprach sein Anwalt nicht. Und auch die zuständigen Behörden in Dallas machten gegenüber US-Medien keine Angaben.

Der Musiker aus Texas wurde im März wegen Totschlags angeklagt. Am Mittwoch hätte er vor Gericht erscheinen sollen.

Er galt als einer der aufstrebendsten Rap-Stars, doch nun ist er tot. Völlig überraschend stirbt Lil Loaded, dessen bürgerliche Name Dashawn Maurice Robertson war, mit nur 20 Jahren. «Leider sind die Gerüchte wahr und Herr Robertson ist heute gestorben», sagte sein Anwalt am Montag gegenüber dem amerikanischen Hip-Hop-Magazin «XXL». Die zuständigen Behörden in Dallas im US-Bundesstaat Texas bestätigten den Todesfall gegenüber US-Medien, machten jedoch keine Angaben zur Todesursache.