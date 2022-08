Rapper Mystikal erneut wegen Vergewaltigungsvorwürfen verhaftet / Rapper Mystikal erneut wegen Vergewaltigungsvorwurf in Haft

In Louisiana : US-Rapper Mystikal erneut wegen Vergewaltigungsvorwurf in Haft

Zudem wird dem Musiker Körperverletzung, Raub, Freiheitsberaubung, Sachbeschädigung und Drogenvergehen zur Last gelegt.

Der Rapper Mystikal wurde am Montag im US-Bundesstaat Louisiana verhaftet.

US-Rapper Mystikal wurde in Louisiana wegen Vergewaltigungsvorwürfen verhaftet.

US-Rapper Mystikal ist in Louisiana wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verhaftet worden. Zur Last gelegt würden dem 51-Jährigen zudem Körperverletzung, Raub, Freiheitsberaubung, Sachbeschädigung und Drogenvergehen, teilte Bobby Webre, Sheriff der Gemeinde Ascension Parish, auf Facebook mit.

Die Hilfssheriffs in der amerikanischen Gemeinde seien wegen einer sexuellen Misshandlung am späten Sonntagabend zu einer Klinik gerufen worden. Dort hätten sie das mutmassliche Opfer befragt, das leichte Verletzungen erlitten hat. Bei weiteren Ermittlungen sei Mystikal als ein Verdächtiger identifiziert worden.

Der Musiker, der vor allem für seinen Hit «Shake Ya Ass» mit Pharrell Williams (49) aus dem Jahr 2000 bekannt ist, wurde am Montag festgenommen. Eine mögliche Freilassung gegen Kaution wurde nicht vereinbart. Anwalt Joel Pearce erklärte jedoch, dass bei einer für den Dienstag geplanten Anhörung eine hohe Kautionssumme festgelegt werden dürfte.

Mystikal sass bereits wegen Vergewaltigung im Gefängnis

Schon im Jahr 2017 vertrat Pearce den 51-Jährigen, als gegen Michael Ernest Tyler, wie Mystikal bürgerlich heisst, ein Strafverfahren wegen eines mutmasslichen sexuellen Übergriffs in einem Kasino in Shreveport im Staat Louisiana eingeleitet wurde. Ende 2020 liess die Staatsanwaltschaft den Vorwurf jedoch fallen, nachdem neue Beweise vorgelegt wurden. Rund 18 Monate hatte der Musiker damals in Untersuchungshaft verbracht.