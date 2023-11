US-Rapper Russ verdient mit Trick auf Spotify Millionen

Bis zu 231’000 US-Dollar verdient der US-Rapper Russ (31) pro Woche mit seinen Songs. Das hat er jüngst bei X (ehemals Twitter) offenbart. Bitte, wer? Ausserhalb der Hip-Hop-Bubble dürften die wenigsten den Musiker mit den langen Locken kennen. Trotzdem gilt er in der hiesigen Musikbranche als Vorbild. Denn kaum ein Künstler hat seine Musikproduktion so stark an die Algorithmen der Streamingdienste angepasst wie er.

Zwischen 2014 und 2017 hat Russ als unabhängiger Rapper ohne Label im Rücken jede Woche einen neuen Song veröffentlicht. An die Chartspitze schaffte er es zwar nie, aber immerhin landeten zwei Singles in der «Billboard Hot 100», der wichtigsten Hitparade der USA.

Warum Alben weniger wert sind

Von Algorithmen zusammengestellte Playlists gelten als Goldmine. Wenn es ein Song bei Spotify oder Apple Music dort rein schafft, wird er automatisch öfters abgespielt, auch von Menschen, die noch nie vom Künstler gehört haben und bringt damit mehr Geld. Darum haben vermutlich viele schon Lieder von Russ gehört, ohne es zu merken. Der Rapper aus Atlanta ist regelmässig in den Playlists von Spotify vertreten – aufgrund der Fliessband-Kadenz, in der er Musik veröffentlicht. Dabei bestrafen die meisten Algorithmen den Aufwand, der hinter einem Album steckt. Ein Album mit zwölf Songs darauf gilt als einzelner Release – genauso wie eine Single.

Darum veröffentlichen Schweizer Künstlerinnen und Künstlern wie Pronto, Gigi oder L Loko & Drini öfters einzelne Songs statt ganzen Alben, was ausserdem günstiger ist. «Ich bin kein Fan dieser Entwicklung, weil es künstlerisch viel einfacher ist, ständig Singles zu droppen, als ein Album zu machen», sagt Hip-Hop-Experte Minder. Bis heute gilt in der Szene das 2010 mit dem Literaturpreis ausgezeichnete Album «Seiltänzer» von Tommy Vercetti (42) aufgrund seiner Stimmigkeit als Leitstern. Jüngst hat sich etwa Bligg (47) wieder an ein Konzeptalbum gewagt, das von Anfang bis Ende gehört werden soll. Seine Songs sind über die Jahre zwar kürzer und damit spotifykonformer geworden, trotzdem will er weiter Musik machen, die Ansprüche von Streamingplattformen dabei ignorieren. Als etablierter Künstler ist er damit allerdings eine Ausnahme.