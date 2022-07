Rollie Bands: US-Rapper teilt auf Instagram seinen Standort – 5 Minuten später ist er tot

Der aufstrebende Rapper Rollie Bands wurde am Wochenende erschossen – und zwar vor seiner Wohnung in Tampa im US-Bundesstaat Florida. Kurz vor der Tat teilte der Musiker auf Instagram mit, dass er in fünf Minuten zu Hause sei. «Viele dieser N**** wissen, wo ich wohne», schrieb er gemäss dem Portal Hiphopdx.com in seiner Insta-Story. «Ich schlafe in Frieden, aber falls sich jemand mit mir anlegen will, soll er mich dort treffen.»