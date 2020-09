Download-Stopp am Montag? : US-Regierung begründet Vorgehen gegen Tiktok vor Gericht

Verschwindet die Video-App Tiktok am Montag aus den App Stores von Apple und Google? Am Sonntag gibt es noch eine Anhörung.

Der Video-App Tiktok droht weiterhin ein Download-Stopp in den USA ab kommendem Montag. Die US-Regierung reichte am Freitag bei einem Gericht in Washington die geforderte ausführliche Begründung für ihr Vorgehen ein.