USA weisen Wladimir Putins Vorwürfe an den Westen zurück

Ukraine-Krieg : US-Regierung weist Putins Vorwürfe an den Westen als absurd zurück

Die US-Regierung hat die Vorwürfe des russischen Präsidenten Wladimir Putin an den Westen als absurd zurückgewiesen. «Niemand greift Russland an», sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Dienstag vor Journalisten. Die Vorstellung, «dass Russland in irgendeiner Form von der Ukraine oder sonst jemandem militärisch bedroht wurde», sei daher eine «Absurdität».

Putin hatte dem Westen zuvor die Schuld an der Eskalation des Ukraine-Konflikts gegeben und ihm vorgeworfen, Russland «ein für alle Mal erledigen» zu wollen. «Die Verantwortung für das Schüren des Ukraine-Konflikts, für seine Eskalation, für die vielen Opfer (...) liegt voll bei den westlichen Eliten», sagte Putin in Moskau bei seiner Rede zur Lage der Nation.

«Uns ein für alle Mal zu erledigen»

«Die westlichen Eliten halten ihr Ziel nicht verborgen: Russland eine strategische Niederlage zuzufügen, das heisst, uns ein für alle Mal zu erledigen», fügte Putin hinzu. Russland werde aber seine Offensive in der Ukraine «sorgfältig und systematisch» fortsetzen und so die Ziele seines Militäreinsatzes «Schritt für Schritt» erreichen.

US-Präsident Biden war am Montag in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist und hatte dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski die «unerschütterliche» Unterstützung der USA und weitere Waffenlieferungen zugesichert. Nach seiner Rückkehr nach Polen will er später am Dienstag eine Rede im Warschauer Schloss halten.