Limit um 480 Milliarden erhöht : US-Repräsentantenhaus für Anhebung von Schuldenobergrenze

Die Zahlungsunfähigkeit der grössten Volkswirtschaft der Welt wurde vorerst abgewendet.

Beschluss kurz vor Stichtag

Der Beschluss kam nur wenige Tage vor dem Stichtag am 18. Oktober. Dann wären die USA erstmals in ihrer Geschichte nicht mehr in der Lage gewesen, ihre Schulden zu begleichen. Neben der Schuldenobergrenze muss sich der Kongress bis Anfang Dezember auch auf einen neuen Haushalt einigen, wenn er die Lähmung der Bundeseinrichtungen, den so genannten «Shutdown», vermeiden will.