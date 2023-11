US-Repräsentantenhaus: Nächster Shutdown wohl abgewendet

Ende September hatte der Kongress ein hastig geschnürtes Paket mit einem Übergangsetat geschnürt, der an diesem Freitag ausläuft. So wurde vor rund sechs Wochen ein sogenannter Shutdown verhindert, der bedeutet hätte, dass Bundesbedienstete nicht mehr bezahlt worden wären, Soldaten keinen Sold erhalten hätten und Programme sowie Leistungen für Millionen Amerikaner auf Eis gelegt worden wären.

Keine drastischen Ausgabenkürzungen

Vor dem Votum am Dienstagabend (Ortszeit) schrieb der demokratische Fraktionschef Hakeem Jeffries in einem Brief an seine Kollegen, dass der republikanische Haushaltsentwurf die Forderungen seiner Partei erfülle, die Weiterfinanzierung des Bundes auf dem aktuellen Niveau zu halten – und zwar ohne einschneidende Kürzungen oder umstrittene republikanische Prioritäten. Daher würden die Demokraten das Paket unterstützen.