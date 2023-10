Republikaner Jim Jordan scheitert bei Wahl zum Chef des US-Repräsentantenhauses erneut

Der republikanische Kandidat Jim Jordan ist auch im zweiten Wahlgang für den Vorsitz des US-Repräsentantenhauses gescheitert. Bei der Abstimmung am Mittwoch erhielt Jordan nur 199 Stimmen, damit schnitt er noch schlechter ab als in der ersten Wahlrunde am Dienstag. 22 Fraktionskollegen votierten gegen ihn. Für den demokratischen Kandidaten Hakeem Jeffries stimmten 212 Abgeordnete. Damit erreichte niemand die notwendige absolute Mehrheit von 217 Stimmen.