US-Repräsentantenhaus: Steve Scalise zieht seine Kandidatur zurück

Getty Images via AFP

Getty Images via AFP

Es wäre ihm wahrscheinlich nicht gelungen, eine Mehrheit in der Kongresskammer hinter sich zu vereinen.

Getty Images via AFP

Der Republikaner McCarthy war zuvor vom Repräsentantenhaus in einem historischen Votum als Vorsitzender abgesetzt worden.

Die Mehrheit in der Kongresskammer wäre ihm aufgrund mehrerer Abweichler in den eigenen Reihen wohl verwehrt geblieben.

Steve Scalise wird nicht Vorsitzender im US-Repräsentantenhaus. Der Republikaner zog seine Kandidatur am späten Donnerstag (Ortszeit) zurück, nachdem es ihm zuvor nicht gelungen war, eine Mehrheit in der Kongresskammer hinter sich zu vereinen. «Ich habe soeben meinen Kollegen mitgeteilt, dass ich meinen Namen als Kandidat für den Posten des designierten Sprechers zurückziehe», sagte Scalise im Anschluss an eine nicht-öffentliche Sitzung im Kapitol.