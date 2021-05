Sturm aufs Kapitol - US-Repräsentantenhaus spricht sich für Untersuchungsausschuss aus.

Er soll die Vorgänge rund um den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar in Erfahrung bringen.

Das US-Repräsentantenhaus hat für die Einsetzung einer Untersuchungskommission zum Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar gestimmt. Die Abgeordneten verabschiedeten den Entwurf am Mittwoch mit 252 zu 175 Stimmen, wobei 35 Republikaner mit den Demokraten votierten und sich damit Expräsident Donald Trump und ihrem Fraktionsvorsitzenden Kevin McCarthy widersetzten.

«Lichtblitze gesehen und Gas gerochen»

Die Republikaner im Repräsentantenhaus stimmten mehrheitlich gegen die Kommission, die wenigen Befürworter in ihren Reihen wurden in ihren Reden allerdings deutlich. «Es geht um Fakten, nicht um Parteipolitik», sagte der New Yorker Abgeordnete John Katko. «Das amerikanische Volk und die Polizei am Kapitol verdienen so schnell wie möglich Antworten und Handlungen, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder geschieht.» Sein Kollege Fred Upton aus Michigan sagte, der 6. Januar werde den Kongress noch lange Zeit verfolgen. Eine Kommission sei notwendig, um die Wahrheit herauszufinden. Er selbst habe «an diesem traurigen Tag die Rufe gehört, die Lichtblitze gesehen, das Gas gerochen».