Corona-Hotspot Florida

US-Republikaner sagen Parteitag in Jacksonville ab

Im US-Bundesstaat Florida hat sich die Corona-Situation zuletzt deutlich zugespitzt. Die Republikaner werden ihren für Ende August geplanten Parteitag daher nicht dort durchführen.

Bei der Veranstaltung in einer Arena in Tulsa (Oklahoma) blieben am 20. Juni zahlreiche der gut rund 19’200 Plätze leer.

Angesichts der Zunahme von Corona-Neuinfektionen im US-Bundesstaat Florida sagen die Republikaner ihren dort für Ende August geplanten Parteitag ab. Die Gesundheit der Menschen gehe vor, sagte Präsident Donald Trump am Donnerstag im Weissen Haus. «Es gibt in unserem Land nicht wichtigeres als die Sicherheit unserer Menschen», sagte Trump. Die formelle Nominierung Trumps zum Kandidaten für die Präsidentenwahl am 3. November soll in kleinerem Rahmen in Charlotte im Bundesstaat North Carolina erfolgen.