Vorwurf Wahlbetrug : US-Richter weisen Trumps Klagen reihenweise ab

Die Regierung Trump verzögert den Absetzungsprozess mit einer Klagewelle. Wegen fehlender Beweise, halten die Klagen vor den Richtern bisher nicht stand. Experten sehen das Unterfangen als chancenlos.

Donald Trump zeigte sich am Freitag erstmals nicht mehr so siegessicher.

Erstmals zeigte sich US-Präsident Donald Trump am Freitag vor Medienvertretern wankelmütig, was den Ausgang der Präsidentenwahl angeht. «Hoffentlich wird die – was immer in der Zukunft passiert, wer weiss, welche Regierung es sein wird, ich denke, das wird sich zeigen», sagte er vor Medienvertretern. Nur wenige Stunden zuvor hatten verschiedene Medien verkündet, Herausforderer Joe Biden komme wohl definitiv auf 306 Stimmen von Wahlleuten. Damit wäre der Demokrat deutlich gewählt worden. Aber Trumps Wahlkampfteam versucht mit allen Mitteln, die Absetzung von Donald Trump zu verhindern. Diese Woche wurden in mehreren Staaten die Wahlergebnisse mit Klagen angefochten, wie Focus.de schreibt.