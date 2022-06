Kann Berufung eingelegt werden : US-Richterin weist Vergewaltigungs-Klage gegen Cristiano Ronaldo ab

Ein Gericht in den USA hat die Klage einer Frau aus dem US-Staat Nevada abgewiesen. Sie hatte mehrere Millionen Franken im Zusammenhang mit Vergewaltigungsvorwürfen verlangt.

Gegen die Entscheidung des Gerichts in Las Vegas kann vor einem Berufungsgericht in San Francisco Berufung eingelegt werden.

Sie hatte die angebliche Vergewaltigung bereits direkt im Anschluss am 13. Juni 2009 bei der Polizei angezeigt, damals aber weder den Namen Ronaldos noch einen Ort genannt.

Ronaldo muss keine Millionen an Kathryn Mayorga zahlen.

Rund vier Jahre nach Vergewaltigungsvorwürfen in den USA ist der Fall für Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo wohl endgültig vom Tisch. Ein Bezirksgericht in Las Vegas hat am Freitag eine Millionen-Klage nicht zugelassen und dies nach Angaben der Nachrichtenagentur AP unter anderem damit begründet, dass der Anwalt der Klägerin «entwendete» vertrauliche Dokumente verwendet hat.