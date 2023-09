Liebes-Gerüchte bestätigt: Taylor Swift besucht Chiefs-Spiel

Die Gerüchte um Taylor Swift (33) und NFL-Star Travis Kelce (33) sind offenbar wahr. Die US-Sängerin wurde am Sonntag beim NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears gesichtet. Zuvor äussert sich Travis Kelce erstmals über die Liebes-Gerüchte: Während eines Interviews sagte der Kansas-City-Spieler: «Ich habe den ersten Schritt gemacht.» Er habe ihr quasi «den Ball zugespielt», so Travis Kelce.

Bereits zuvor hatte sein Bruder die Beziehung in einem Podcast bestätigt. Die Gerüchte seien zu 100 Prozent wahr, so Jason, der ebenfalls in der NFL spielt. «Ich hoffe, dass die Sache einen grossen Erfolg bringt», später relativierte er seine Aussagen aber wieder. «Nein, ich mache Witze, ich weiss nicht, was gerade passiert.»