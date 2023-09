Lizzo trotz Vorwürfen mit Humanitäts-Award geehrt

Diesen nimmt die Sängerin am 21. September entgegen.

Wie das Magazin «Hollywood Reporter» berichtet, wird die amerikanische Sängerin Lizzo (35) bei der diesjährigen Gala der «Black Music Action Coalition» am 21. September den «Quincy Jones Humanitarian Award» erhalten. Die Ehrung erfolgt vor dem Hintergrund einer Gerichtsklage, die Anfang August drei ihrer ehemaligen Background-Tänzerinnen eingereicht hatten. Die darin erhobenen Vorwürfe umfassen unter anderem «sexuelle, religiöse und rassistische Belästigung», generell wurde der Künstlerin unterstellt, im Umgang mit ihren Angestellten ein «extrem giftiges und feindseliges Arbeitsklima» geschaffen zu haben.

Die geäusserten Vorwürfe stehen in scharfem Kontrast zu dem bisherigen Image der Künstlerin, die sich in ihren Songs und in der Öffentlichkeit stets als Kämpferin für Body Positivity, soziale Gerechtigkeit und sexuelle Selbstbestimmung präsentiert. Auf die Klage reagierte sie mit demonstrativer Enttäuschung und wies die Beschuldigungen zurück.