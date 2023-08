Trotz Scheidung: Britney Spears zeigt sich glücklich auf Instagram

Spears scheint die Scheidung nicht gross mitzunehmen. In ihrem ersten Post, seit die Trennung publik wurde, zeigt sie sich auf einem Pferd am Strand. Sie strahlt in die Kamera. «Ich werde bald ein Pferd kaufen. Es gibt so viele Optionen, das ist schwer!», meint die Sängerin dazu. Sie könne sich laut dem Eintrag nicht zwischen einem Tier namens Sophie und einem weiteren namens Roar entscheiden. «Ich glaube aber, dass ich mit Roar den Sweet Spot gefunden habe», schreibt sie weiter.