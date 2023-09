Angus Cloud starb an einer versehentlichen Drogenüberdosis

Schauspieler Angus Clouds starb Anfang August im Alter von 25 Jahren. Jetzt hat ein Gericht in Kalifornien bekannt gegeben, dass ein Drogencocktail Grund für sein Ableben war.

1 / 4 Anfang August wurde publik, dass Angus Cloud im Alter von 25 Jahren gestorben ist. Getty Images for Diesel Der «Euphoria»-Star verstarb im Haus der Familie in Oakland. AFP Der tragische Vorfall kam nur wenige Wochen, nachdem der Vater des Amerikaners gestorben war. Zu ihm pflegte der 25-Jährige laut Berichten ein sehr inniges Verhältnis. AFP

Darum gehts Angus Clouds Todesursache steht fest.

Laut einem Gericht in Kalifornien starb der 25-Jährige an einer versehentlichen Drogenüberdosis.

Sowohl Methamphetamin, Kokain, Fentanyl und Benzodiazepine wurden im Blut des Schauspielers nachgewiesen.



Weltweit war die Trauer gross, als «Euphoria»-Star Angus Cloud Anfang August 25-jährig starb. Nun steht die definitive Todesursache fest. Wie das US-Branchenmagazin «Variety» unter Berufung auf das Gerichtsmedizineramt schreibt, sei es eine «akute Vergiftung aufgrund der kombinierten Wirkung von Methamphetamin, Kokain, Fentanyl und Benzodiazepinen» gewesen. Weiter heisst es in dem Bericht, dass am 31. Juli gegen 11.30 Uhr (Ortszeit) bei der Polizei in Oakland ein Notruf eingegangen sei.

Vor Ort habe man Cloud jedoch nur noch für tot erklären können. Demnach soll der Schauspieler mit dem Tod seines Vaters zu kämpfen gehabt haben, der nur eine Woche zuvor verstorben war. Das hatte auch die Familie Anfang August in einem Statement geschrieben: «Letzte Woche hat er seinen Vater zu Grabe getragen und mit diesem Verlust sehr zu kämpfen gehabt. Der einzige Trost, den wir haben, ist das Wissen, dass Angus jetzt wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war.»

Cloud drehte weiteren Film mit den «Scream»-Regisseuren

Bekannt wurde Cloud insbesondere durch die Rolle des Drogendealers Fezco in «Euphoria», die er von 2019 bis 2022 spielte. Dort stand er gemeinsam mit Stars wie Zendaya (27), Hunter Schafer (24), Jacob Elordi (26), Sydney Sweeney (26) oder Eric Dane (50) vor der Kamera.

Laut «Variety» soll Cloud zudem noch die Arbeit an einem seiner kommenden Filme beendet haben. Das bestätigte eine anonyme Quelle aus dem Produktionsumfeld. Der bisher noch unbetitelte Thriller der «Scream»-Regisseure Matt Bettinelli-Olpin (45) und Tyler Gillett (41) wird damit wohl einer der letzten sein, in denen Cloud zu sehen sein wird. Neben ihm spielten unter anderem Melissa Barrera (33), Kathryn Newton (26), Dan Stevens (40), Kevin Durand (49), Alisha Weir (13) und Will Catlett (40).

Nach aktuellem Stand soll der Film demnach im April 2024 erscheinen. Die Veröffentlichung könnte sich allerdings verschieben. Zwar wollte Universal laut des Berichts nicht kommentieren, ob sich Clouds Tod auf die Produktion auswirken könnte. Da die Arbeit an dem Film jedoch noch nicht abgeschlossen sein soll, könnte der laufende Hollywood-Doppelstreik der Drehbuchautorinnen und -autoren sowie der Schauspielerinnen und Schauspieler zu einer Verschiebung führen.

Neben dem noch unbetitelten Thriller hatte er zuvor demnach ausserdem die Arbeiten an dem kommenden Horrorfilm «Your Lucky Day» und an «Freaky Tales» abgeschlossen, in dem Pedro Pascal (48) und Ben Mendelsohn (54) mitspielen.

