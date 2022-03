«Der Kuss der Spinnenfrau» : US-Schauspieler William Hurt mit 71 Jahren gestorben

Der Oscar-Preisträger war bekannt aus Filmen wie «Der grosse Frust» oder «Gottes vergessene Kinder». Nun ist William Hurt tot.

Getty Images via AFP/Frazer Harrison

Hurt war aus Filmen wie «Der grosse Frust» und «A History of Violence» bekannt.

Der US-Schauspieler William Hurt ist tot. Der aus Filmen wie «Der grosse Frust» und «A History of Violence» bekannte Darsteller sei im Alter von 71 Jahren gestorben, berichteten US-Medien am Sonntag unter Berufung auf Hurts Sohn Will. Der Oscar-Preisträger war demnach eine Woche vor seinem 72. Geburtstag «friedlich, umgeben von seiner Familie» eines natürlichen Todes gestorben. Bei William Hurt war im Mai 2018 Prostatakrebs im Endstadium diagnostiziert worden.