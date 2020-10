«Two and a Half Men»US-Schauspielerin Conchata Ferrell verstorben

Ferrell wurde vor allem durch ihre Rolle aus Haushälterin «Berta» in der Serie «Two and a Half Men» bekannt: Eine Szene aus der Serie mit Ashton Kutcher.

Die Berta aus «Two and a Half Men» ist tot. Die Schauspielerin Conchata Ferrell ist am Montag im Alter von 77 Jahren in einem Spital im Kreise ihrer Familie verstorben, wie US-Medien berichten. Auf der offiziellen Facebook-Seite der Serie wurde ihr Tod bestätigt. «Wir sind über der Verlust von Conchata Ferrell sehr traurig. Für die Jahre, in denen sie uns als Berta zum Lachen brachte, sind wir drankbar», heisst es im Post.