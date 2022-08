Missouri : US-Schule führt Prügelstrafe mit Paddel wieder ein

Die UN fordert seit Jahren Staaten auf, körperliche Züchtigungen an Schulen zu verbieten. Doch das wird nicht überall gehört: So führt eine Schule im US-Südstaat Missouri die Prügelstrafe mit einem «Bam Paddle» wieder ein – zum Entsetzen von Fachleuten.

Eine Kleinstadt in Missouri hat die Prügelstrafe an der Schule wieder eingeführt – auf Wunsch von Eltern.

Bei Erwachsenen strafrechtlich relevant

Manche Experten sind entsetzt: «Es besteht keine Notwendigkeit für einen Lehrer oder einen Administrator, ein Kind jemals körperlich zu schlagen oder anzugreifen», sagt Richard Wexler, Exekutivdirektor der National Coalition for Child Protection Reform, Schläge würden traumatisieren und nicht strafen. Auch die UN verurteilt körperliche Strafen. Und die «Washington Post» zitiert Forscherin Elizabeth Gershoff, die angibt, dass «die Tat eines Erwachsenen, der eine andere Person mit einem Brett schlägt, in jedem anderen Fall als Angriff mit einer Waffe angesehen würde und strafrechtlich relevant wäre.»

Dennoch ist die Prügelstrafe in den USA durchaus noch weit verbreitet. In 19 Staaten ist die körperliche Bestrafung nicht verboten, laut Zahlen des Bürgerrechtsbüros des Bildungsministeriums wurden im Schuljahr 2017/18 landesweit fast 70’000 Kinder geschlagen. 1971 entschied sogar der Supreme Court, dass körperliche Bestrafung nicht gegen die Verfassung verstosse. Am meisten angewandt wurde die Prügelstrafe in den südlichen Bundesstaaten Mississippi, Texas, Alabama und eben Missouri.