Halloween : US-Schulen verbieten «Squid Game»-Kostüme

In «Squid Game» geht es ums Überleben – wer bei den Kinderspielen verliert, wird getötet. Im Hinblick auf Halloween haben diverse Schulen nun reagiert.

In «Squid Game» treten rund 500 Protagonisten und Protagonistinnen in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an.

Die roten Overalls der Aufseher und grünen Trainingsanzüge der Teilnehmenden sind an diversen Schulen in den USA aber tabu.

Einige Schulen im US-Bundesstaat New York haben für Halloween Kostüme aus der beliebten Netflix-Serie «Squid Game» verboten. Wie der Chef der Schulaufsicht des Schulbezirks Fayetteville-Manlius am Donnerstag mitteilte, dürften die Kinder die Kostüme nicht tragen, «weil sie gewaltverherrlichende Botschaften vermitteln könnten». Am letzten Schultag vor Halloween kommen Schüler in US-Schulen häufig kostümiert zum Unterricht.