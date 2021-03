Deb Haaland : US-Senat bestätigt erste Indigene als Innenministerin

Historische Entscheidung: Mit der 60-jährigen Deb Haaland bekleidet in den USA erstmals eine Ureinwohnerin einen Ministerposten.

Sie ist die erste Indigene an der Spitze des Innenministeriums der USA.

Sitzt in der Regierung von Joe Biden: Deb Haaland. (24. Februar 2021)

Sie ist die erste Ureinwohnerin, die in den USA einen Ministerposten bekleidet.

Der US-Senat hat die Kongressabgeordnete Deb Haaland als Innenministerin der USA bestätigt. Haaland wird die erste Indigene an der Spitze des Ministeriums, das über Generationen hinweg grossen Einfluss auf die Stämme des Landes ausgeübt hat. 51 Senatoren stimmten für die 60-Jährige, 40 dagegen. Sie wird auch als erste amerikanische Ureinwohnerin einen Ministerposten in einem US-Kabinett bekleiden.

Demokraten und Vertreter von indigenen Stämmen würdigten die Entscheidung als historisch. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, sagte, Haalands Bestätigung sei «ein gigantischer Schritt vorwärts» in Richtung einer Regierung, die den ganzen Reichtum und die volle Diversität des Landes repräsentiere. Die indigene Bevölkerung sei viel zu lange auf Regierungsebene «und in so vielen anderen Bereichen» benachteiligt worden.