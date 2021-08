Leichte Symptome : US-Senator Graham trotz Impfung an Corona erkrankt

Der 66-Jährige werde sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Graham gewann während der Amtszeit von Donald Trump an Bekanntheit.

Der prominente US-Senator Lindsey Graham ist trotz Impfung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das schrieb der Republikaner am Montag auf Twitter. Am Samstagabend habe er grippeähnliche Symptome bekommen und sei daraufhin am Montagmorgen zum Arzt gegangen. Er werde sich nun für zehn Tage in Quarantäne begeben. Seine Symptome seien mild, betonte Graham. «Ich bin sehr froh, dass ich geimpft wurde, denn ohne Impfung würde ich mich sicher nicht so gut fühlen, wie ich es jetzt tue.»