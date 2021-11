Herber Dämpfer für Joe Biden : US-Senator Joe Manchin stellt Sozial- und Klimaschutzpaket erneut in Frage

Der einflussreiche Vertreter des rechten Demokratenflügels warnte vor neuen Schulden und einem Anheizen der Inflation – und sprach von «Hütchenspielen und Haushaltstricks», mit denen die wahren Kosten des Pakets kleingerechnet würden.

Das Infrastrukturgesetz mit einem Umfang von 1,2 Billionen Dollar dürfe nicht als «Geisel» genommen werden, sagte Manchin am Montag.

Der einflussreiche demokratische Senator Joe Manchin meldete am Montag in Washington neue Zweifel über das Massnahmenpaket mit einem Umfang von 1,75 Billionen Dollar an. Er habe noch viele offene Fragen zu den Auswirkungen des Vorhabens auf die Staatsverschuldung und die Wirtschaft.