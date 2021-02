1 / 8 Mehrere Frauen haben sich in dieser Woche mit Anschuldigungen gegen Marilyn Manson (52) an die Öffentlichkeit gewandt. imago images/MediaPunch Allen voran Evan Rachel Wood (33): Die Schauspielerin wirft dem Schockrocker sexuelle und psychische Gewalt vor. In anderen Statements ist unter anderem auch von körperlicher Misshandlung die Rede. imago images/Starbuck/Future Image Aktuell teilt Wood auf Instagram die Aussagen anderer mutmasslicher Opfer und Zeugen. So schreibt eine Frau, dass Manson sie nach ihrem 21. Geburtstag als «abgelaufen» bezeichnet habe. Instagram/evanrachelwood

Darum gehts Schauspielerin Evan Rachel Wood beschuldigt Marilyn Manson des Missbrauchs. Mehrere Frauen sind daraufhin mit ihren eigenen Erfahrungen an die Öffentlichkeit gegangen.

Bislang wurden keine Ermittlungen gegen den Musiker eingeleitet. Drei US-Senatoren wollen dies nun ändern.

Sie fordern Justizministerium und FBI mit öffentlichen Briefen dazu auf, umgehend Untersuchungen einzuleiten.

Zudem teilt Wood auf Instagram, was andere Frauen über ihre Erlebnisse mit Manson berichten (siehe Bildstrecke oben).

Mehrere US-Senatoren fordern in öffentlichen Statements, dass offizielle Ermittlungen gegen Marilyn Manson (52) eingeleitet werden. Dies, nachdem Schauspielerin Evan Rachel Wood in dieser Woche ihr langjähriges Schweigen brach und dem Schockrocker in einem Instagram-Post sexuelle und psychische Gewalt vorwarf. Mehrere weitere mutmassliche Opfer haben sich seit dem Statement der 33-Jährigen an die Öffentlichkeit gewandt.

In einem Brief, den Wood am Freitagmorgen (Schweizer Zeit) auf Instagram teilte, fordert der New Yorker Senator Kevin Parker eine «vollständige Untersuchung der Vorwürfe gegen Brian Hugh Warner, auch bekannt als Marilyn Manson». Parker richtet sich mit seinen Worten an den Attorney General Monty Wilkinson, dem Vorstehenden des US-Justizministeriums. «Die Vorwürfe gegen Herrn Warner müssen ernst genommen und gründlich untersucht werden», so Parker.

«Vorwürfe sind zutiefst verstörend»

Denn, so erklärt der Senator: «Wenn wir es heute versäumen, etwas zu unternehmen, dann lassen wir nicht nur Frau Wood und die anderen Überlebenden im Stich, sondern auch potenzielle zukünftige Opfer dieses angeblichen Täters.» Das dürfe nicht passieren.

Auch Alessandra Biaggi, ebenfalls Senatorin des US-Bundesstaats New York, fordert in einem Statement «unverzügliche und gründliche Untersuchungen». «Die Vorwürfe gegen Herrn Manson sind zutiefst verstörend und deuten möglicherweise auf ein beunruhigendes Muster sexueller Gewalt und Manipulation hin», schreibt Biaggi. Sie stehe im Kampf um Gerechtigkeit hinter Wood und weiteren mutmasslichen Opfern.

Forderungen auch in Kalifornien

Bevor die New Yorker Senatoren ihre Forderungen publizierten, wandte sich bereits Susan Rubio, Senatorin Kaliforniens, an Attorney General Wilkinson und FBI-Direktor Christopher Wray. «Ich fordere, dass sich das Justizministerium umgehend mit den mutmasslichen Opfern trifft und die Anschuldigungen untersucht», schreibt Rubio in einem Brief, den Wood vor einigen Tagen auf ihrem Insta-Profil teilte.

Die Senatorin erklärt, dass sie selbst Überlebende häuslicher Gewalt sei und deshalb das «durch emotionale, psychische und physische Kontrolle entstandene Trauma» teile. Und auch sie betont in ihrem Statement, dass nicht nur Wood und die anderen mutmasslichen Opfer von einer Untersuchung Mansons profitieren würden. «Wenn keine Ermittlung stattfindet, lassen wir zu, dass ein möglicher Täter weiterhin ahnungslose Opfer misshandelt.»