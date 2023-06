Danny Masterson: US-Serienstar wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen

1 / 4 Der US-Schauspieler Danny Masterson wurde von einem Gericht in Los Angeles der Vergewaltigung schuldig gesprochen. AFP Masterson ist ein bekannter Scientologe. AFP Bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle in «Die wilden Siebziger». Screenshot JustWatch

Darum gehts Der US-Serienstar Danny Masterson wurde durch seine Rolle in «Die wilden 70er» bekannt, wo er neben Mila Kunis und Ashton Kutcher spielte.

Bereits 2017 hatten ihn Frauen der Vergewaltigung beschuldigt.

Nun wurde er in zwei Fällen schuldig gesprochen – ihm drohen bis zu 30 Jahren Haft.

Der US-Schauspieler und bekannte Scientologe Danny Masterson ist wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Los Angeles befand den 47-Jährigen am Mittwoch für schuldig, zwischen 2001 und 2003 zwei Frauen vergewaltigt zu haben.

Drei Frauen, darunter eine Ex-Partnerin Mastersons, warfen dem Darsteller aus der Sitcom «Die wilden Siebziger» vor, sie zwischen den Jahren 2001 und 2003 unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Masterson hatte auf nicht schuldig plädiert und seine Verteidigung erklären lassen, er habe einvernehmlichen Sex mit den Frauen gehabt.

Nach Schuldspruch in Haft genommen

Nach dem Schuldspruch wurde Masterson in Haft genommen, das Strafmass gegen ihn soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden.

Während die Geschworenen im Falle der beiden anderen Frauen die Schuld Mastersons als erwiesen ansahen, konnten sie sich nicht auf einen Schuldspruch im Falle der früheren Lebensgefährtin des Schauspielers einigen, der in Handschellen aus dem Gerichtssaal geführt wurde. Bis zur Verkündigung des Urteils sollte er weiter im Gewahrsam bleiben und nicht gegen Kaution freikommen. Ein Datum für die Urteilsverkündigung war noch nicht bekannt. Masterson könnten jedoch 30 Jahre Gefängnis drohen.

In dem Prozess spielte auch seine Zugehörigkeit zu Scientology eine grosse Rolle. Staatsanwalt Reinhold Mueller hatte kurz nach dem Prozessauftakt gesagt, die Frauen hätten sich nicht direkt an die Behörden gewandt, weil sie von Scientology-Vertretern unter Druck gesetzt worden seien, dies zu unterlassen. Was ihnen widerfahren sei, sei keine Vergewaltigung, sei ihnen gesagt worden.

Ranghohes Scientology-Mitglied als Expertin

Richterin Charlaine F. Olmedo liess in dem Verfahren auch ein früheres ranghohes Scientology-Mitglied als Expertin aussagen: die als Carrie Heffernan in der Sitcom «King of Queens» bekannt gewordene US-Schauspielerin Leah Remini. Die 52-Jährige ist inzwischen eine der prominentesten Kritikerinnen von Scientology. Während der Schlussplädoyers legte sie zeitweise tröstend ihren Arm um eine der Klägerinnen.

Mastersons Ehefrau, Schauspielerin und Model Bijou Phillips, weinte, als der 47-Jährige abgeführt wurde. Andere Familienmitglieder und Freunde sassen mit versteinerten Gesichtern auf ihren Plätzen. Eine der Frauen, deren Vergewaltigung im Jahr 2003 Masterson für schuldig befunden wurde, teilte mit: «Ich erlebe ein komplexes Spektrum an Emotionen – Erleichterung, Erschöpfung, Kraft, Traurigkeit – im Wissen, dass mein Misshandler Danny Masterson für sein kriminelles Verhalten zur Rechenschaft gezogen wird.»

Masterson wurde vor allem durch seine Rolle in der Serie «Die wilden 70er» bekannt, in der er ab 1998 an der Seite von Mila Kunis und Ashton Kutcher spielte. Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn waren bereits 2017 bekannt geworden. Der Streamingdienst Netflix kündigte daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler an der Serie «The Ranch» auf. Masterson sagte damals, die Vorwürfe gingen auf den Produzenten einer gegen Scientology gerichteten Dokumentationsserie zurück.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz