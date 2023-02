US-Skistar Mikaela Shiffrin benötigte wegen Klima-Aktivisten Polizeischutz

Am Sonntag machte die 27-Jährige auf sich aufmerksam, indem sie und andere Wintersportler – darunter auch ihr Lebenspartner Aleksander Kilde – aus der ganzen Welt den Ski- und Snowboard-Weltverband Fis dazu aufforderten, eine Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel zu übernehmen. «Unser Sport ist existenziell bedroht. Wir müssen unseren Sport so schnell wie möglich klimaneutral machen», hiess es in dem Schreiben.