«Ich sollte den Flughafen sichern»

US-Söldner in Venezuela nach Putschversuch verhaftet

Luke Denman ist einer von zwei Amerikanern, die diese Woche in Venezuela festgenommen wurden. Die Söldner sollen geplant haben, den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro zu stürzen. Denman gibt an, US-Präsident Donald Trump habe dies befehligt.

Ex-Specialforces-Soldat Luke Denman bei seiner Verhaftung an der venezolanischen Küste: «Ich dachte, ich helfe den Venezolanern, die Kontrolle über ihr Land wiederzuerlangen», sagte der gebürtige Texaner.

Der US-Söldner Luke Denman erklärte im venezolanischen Staatsfernsehen, dass er bei einem angeblichen Invasionsversuch den venezolanischen Präsidenten Nicoás Maduro entführen sollte. Anfang Woche war er zusammen mit anderen Männern in einem Speedboot an der Küste des südamerikanischen Landes festgenommen worden.

Er sei Mitte Januar nach Kolumbien geflogen, wo er venezolanische Kämpfer ausbilden sollte, sagte er Denman in einem Video, das der venezolanische Fernsehsender VPI am Mittwochnachmittag (Ortszeit) ausstrahlte. Die Gruppe plante demnach, nach Caracas zu fahren, Venezuelas Hauptstadt «zu sichern» und Kontrolle über den internationalen Flughafen Simon Bolivar zu erlangen. Dann sollte Maduro festgenommen werden.

Denman gab weiter an, dass er mit der Sicherung des Flughafens beauftragt gewesen sei und dafür sorgen sollte, dass Maduro in eine Maschine gesetzt und in die USA geflogen werde. «Ich dachte, ich helfe den Venezolanern, die Kontrolle über ihr Land wiederzuerlangen», sagte der gebürtige Texaner. Zudem behauptete er, US-Präsident Donald Trump habe die Operation befehligt.