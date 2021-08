6500 Dollar für Flug aus Kabul - US-Söldner macht ein Geschäft aus der Not der Afghanen und Afghaninnen

Der Gründer der Söldnerfirma Blackwater, Erik Prince, schickt Charterflugzeuge nach Kabul, um verzweifelte Menschen auszufliegen. Wer einen Platz auf diesen Maschinen haben will, muss ganz schön tief in die Tasche greifen.

Erik Prince, der Gründer der US-Militärfirma Blackwater, bietet Sitzplätze in gecharterten Fliegern aus Kabul an – für saftige 6500 US-Dollar pro Passagier. Dazu gibt es einen Aufpreis, wenn die fluchtwillige Person zusätzlichen Schutz braucht, um den Flughafen zu erreichen. « Tickets Richtung Freiheit » , nennt sich laut «Wall Street Journal» das Reisepaket.

Viele gefährdete Afghanen und Afghaninnen, die glaubten, die USA würden sie schützen, nachdem sie in den letzten 20 Jahren als Ortskräfte für US-Unternehmen oder diplomatische Dienste tätig waren, realisieren nun, dass sie höchstwahrscheinlich zurückgelassen werden. Denn obwohl das US-Militär versprach, «bis ganz zum Schluss» zu evakuieren, habe die Regierung den Hilfsorganisationen mitgeteilt, dass die Evakuierungsflüge ab Freitag beendet werden, da das US-Militär die verbleibenden Tage bis zum 31. August benötigen wird, um die eigene Ausrüstung und Truppen aus Kabul zu bringen.

Wie das « Wall Street Journal » weiter schreibt, schickten US- und NATO-Streitkräfte spezielle Rettungsteams in die von den Taliban kontrollierten Gebiete der Stadt, um Menschen zum Flughafen zu bringen. Doch die vielen Checkpoints, die die Islamisten in den letzten Tagen errichteten, machen das Verlassen des Landes immer riskanter. Viele von Princes Privatflugzeugen heben in Kabul halbleer ab.

Zudem kämen viele bürokratische Hürden auf die afghanischen Staatsbürger und - bürgerinnen zu. « Es ist ein totales Chaos » , sagt Warren Binford, Rechtsprofessor an der University of Colorado. « Wir sind gerade Zeugen einer massiven Evakuierungsoperation, nur anstatt es jahrzehntelang durchzuführen , müssen wir das in Stunden, höchstens Tage n , erledigen. »

Viele registrierte US-Bürger sollen Kabul bereits verlassen haben

Nach Angaben des US-Aussenministeriums halten sich womöglich noch 1500 ausreisewillige US-Bürger und -Bürger i nnen i n Afghanistan auf. «In den vergangenen 24 Stunden standen wir in direkter Verbindung zu rund 500 weiteren Amerikanern und haben ihnen genaue Anweisungen gegeben, wie sie sicher zum Flughafen gelangen können», sagte US-Aussenminister Antony Blinken am Mittwoch in Washington.

Zu den verbleibenden rund tausend US-Bürgern und -Bürgerinnen versuchten die Behörden «mehrmals täglich über verschiedene Kommunikationswege» Kontakt au f zunehmen, «um festzustellen, ob sie noch ausreisen wollen». Einige dieser tausend Menschen hätten möglicherweise bereits Afghanistan verlassen oder wollten in dem Land bleiben, sagte der Aussenminister. Die Zahl der US-Bürger und -Bürgerinnen aus dieser Gruppe, die «aktiv» Hilfe für eine Ausreise suche, dürfe letztlich «deutlich» unter 1000 liegen.