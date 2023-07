US-Soldat flieht nach Nordkorea

Wer ist der Mann?

Bei dem Soldaten handele es sich um einen Mann zwischen 20 und 30 Jahren, der den US-Streitkräften in Korea zugeteilt sei. Laut CNN heisst er Travis King und hat den Rang eines Gefreiten zweiter Klasse in der US-Armee. Beim Besuch der sogenannten Joint Security Area, der gemeinsamen Sicherheitszone, habe er in ziviler Kleidung teilgenommen, berichtet CNN. Die Behörden versuchten derzeit, die Angehörigen des Soldaten zu benachrichtigen, so das Weisse Haus.

Wie kam es zur Grenzüberquerung?

Der Soldat befand sich laut dem US-Sender CBS News wegen mutmasslicher Körperverletzung in Militärhaft in Südkorea. Aus disziplinarischen Gründen hätte er in die USA zurückgebracht werden sollen. Nachdem er die Sicherheitskontrollen am Flughafen passiert hatte, um das Land zu verlassen, setzte er sich aber ab, schloss sich einer Touristengruppe an, die in den Grenzort Panmunjom fuhr. Dann habe er die Grenze überquert, heisst es in US-Berichten.